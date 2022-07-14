Сумма трансфера — около 60 млн евро. Челси объявил о подписании звезды Манчестер Сити

14 июля, 00:36
Стерлинг подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Челси via Facebook)

Стерлинг подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Челси via Facebook)

Английский Челси объявил о переходе в свою команду звездного футболиста Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуб, 27-летний нападающий подписал контракт на пятилетний срок.

Сумма трансфера не разглашается. По информации The Guardian, за переход игрока Челси заплатит почти 60 млн евро.

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Стерлинг выступал в составе Манчестер Сити семь лет после ухода из Ливерпуля. За это время он забил 131 гол в 339 матчах.

Ранее сообщалось, что Челси интересуется подписанием звездного форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

Позже появилась информация, что главный тренер лондонской команды Томас Тухель мало заинтересован в заключении сделки.

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Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы Манчестер Сити

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