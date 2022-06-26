«Ненавидим». Лидер Динамо отреагировал на ракетные удары по Киеву 26 июня, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Виктор Цыганков призвал остановить агрессоров (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал обстрелы столицы, в результате которых был разрушен жилой дом.

Цыганков опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instgram, в котором выразил ненависть к российским оккупантам.

«Киевский жилой дом. Ненавидим», — написал Цыганков.

Фото: Виктор Цыганков via Instagram

Ранее на ракетные удары по Киеву отреагировал партнер Виктора Цыганкова по сборной Украины Руслан Малиновский.

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