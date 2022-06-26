«Ненавидим». Лидер Динамо отреагировал на ракетные удары по Киеву
Виктор Цыганков призвал остановить агрессоров (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)
Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал обстрелы столицы, в результате которых был разрушен жилой дом.
Цыганков опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instgram, в котором выразил ненависть к российским оккупантам.
«Киевский жилой дом. Ненавидим», — написал Цыганков.
Ранее на ракетные удары по Киеву отреагировал партнер Виктора Цыганкова по сборной Украины Руслан Малиновский.
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