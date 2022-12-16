«Наше пренебрежение к ним недостаточно». Зозуля прокомментировал очередной массовый обстрел Украины 16 декабря, 11:11 Роман Зозуля осудил очередные обстрелы Украины (Фото:ФК Альбасете)

Украинский футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля отреагировал на очередной массовый ракетный обстрел Украины российскими войсками.

Зозуля опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором подчеркнул цинизм врага.

«Вижу, что масштабная тревога в Украине. Пуски с каспия.

Помним: русня — не люди. И наше пренебрежение к ним недостаточно", — написал Зозуля.

Видео дня

Ранее Зозуля отреагировал на взрыв на Крымском мосту, назвав Путина придурком.