«В яблочко». Легенда мирового футбола оценил перехват российской ракеты украинским военным 10 октября, 20:26 Линекер назвал Путина злом (Фото:Гари Линекер via Instagram)

Легенда мирового футбола англичанин Гари Линекер восхитился тем, как украинский военный из переносного зенитно-ракетного комплекса сбил российскую ракету.



Бывший нападающий Барселоны, Тоттенхэма, Эвертона и Лестера поделился соответствующим видео в своем аккаунте в Twitter.

«В яблочко», — подписал репост Линекер.

В своем другом посте легендарный экс-футболист отметил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин — это зло.

Видео дня

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.

Специалисты Укрэнерго используют резервные схемы питания для восстановления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.

Возможны веерные отключения.