Шахтер объявил о возвращении Ракицкого

16 января, 22:35
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Ракицкий подписал контракт на полгода (Фото:ФК Шахтер)

Ракицкий подписал контракт на полгода (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер объявил о подписании своего бывшего защитника Ярослава Ракицкого.

Как сообщает официциальный сайт донецкого клуба, 33-летний игрок вернулся в команду бесплатно на правах свободного агента.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1615017800556478464
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Футболист подписал с Шахтером, чьим воспитанником он является, соглашение до конца сезона, который заканчивается летом 2023 года.

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Последним клубом Ракицкого был турецкий Адана Демирспор, где он выступал с июля по декабрь 2022 года.

Защитник играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны России в Украине.

После отъезда из РФ Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а позже присоединился к Шахтеру и также принял участие в нескольких контрольных поединках, но трансфер не состоялся.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Ярослав Ракицкий

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