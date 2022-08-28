«Верю, что ты вернешься домой». Ракицкий поздравил Донецк с Днем города 28 августа, 14:54 В 2019 году Ярослав перешел в российский Зенит (Фото:ФК Зенит)

Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий поздравил Донецк с Днем города.

33-летний защитник турецкого клуба Адана Демирспор опубликовал в Instagram фото стадиона Донбасс Арена.

В комментарии к снимку Ярослав написал: «С днем Шахтера, с днем города Донецка! Мы процветали под знаменем Украины и будем процветать.

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Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты выстоишь и вернешься домой! Мира нам!"

Ракицкий — уроженец Днепропетровской области. В Донецке он провел большую часть игровой карьеры, выступая за Шахтер.

В 2019 году Ярослав перешел в российский Зенит, после чего ее перестали вызывать в сборную Украины. После начала Россией полномасштабной войны против соседнего государства футболист покинул РФ, а этим летом стал игроком Адана Демирспор.

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