Гендиректор Шахтера объяснил условия сотрудничества с вернувшимся в клуб Ракицким 13 апреля, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Ярослав Ракицкий будет играть за Шахтере в товарищеских матчах (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин объяснил, на каких условиях украинский защитник Ярослав Ракицкий присоединился к «горнякам».

По словам Палкина, Шахтер не подписывал с Ракицким контракт и футболиста пригласили только для участия в товарищеских матчах, сообщает Денисов Time.

Также гендиректор донецкого клуба добавил, что сейчас на таких же условиях тренируются с «горняками» футболисты, у которых контракт с Маруполем.

Видео дня

Читайте также: Ключевой полузащитник Шахтера стал игроком бразильского клуба

«Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же и с Ракицким. По большому счету, все происходит в формате, как и с ребятами из Мариуполя», — сказал Палкин.

Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а затем присоединился к Шахтеру.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.