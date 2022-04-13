Гендиректор Шахтера объяснил условия сотрудничества с вернувшимся в клуб Ракицким

13 апреля, 14:43
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Ярослав Ракицкий будет играть за Шахтере в товарищеских матчах (Фото:ФК Шахтер)

Ярослав Ракицкий будет играть за Шахтере в товарищеских матчах (Фото:ФК Шахтер)

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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин объяснил, на каких условиях украинский защитник Ярослав Ракицкий присоединился к «горнякам».

По словам Палкина, Шахтер не подписывал с Ракицким контракт и футболиста пригласили только для участия в товарищеских матчах, сообщает Денисов Time.

Также гендиректор донецкого клуба добавил, что сейчас на таких же условиях тренируются с «горняками» футболисты, у которых контракт с Маруполем.

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«Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же и с Ракицким. По большому счету, все происходит в формате, как и с ребятами из Мариуполя», — сказал Палкин.

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Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а затем присоединился к Шахтеру.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер Ярослав Ракицкий

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