«Знак качества»: польский клуб украинца отпраздновал гол в Лиге чемпионов, использовав букву «Z» — фото 19 июля, 16:30 Футболисты Ракува (Фото:ФК Ракув)

Польский Ракув вызвал гневную реакцию фанатов во время квалификационного матча Лиги чемпионов.

Во вторник, 18 июля, клуб, в котором выступает украинец Владислав Кочергин, встречался с Флорой из Эстонии. Матч завершился счетом 3:0 в пользу Ракува, что позволило им выйти в следующий этап турнира.

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В составе польской команды дублем отличился новичок Зволински. После второго гола пресс-служба клуба решила оригинально поздравить форварда с достижением.

В социальных сетях было опубликовано видеопразднование гола, которое оказалось скандальным. Все дело в том, что пресс-служба использовала в видео букву «Z», которая является символом российских оккупантов в войне против Украины.

«Знак качества», — гласит сообщение в посте.

Фото: ФК Ракув

Пресс-атташе клуба Михал Шпрендалович опубликовал заявление, в котором объяснил мотивы данной публикации, которая была удалена в короткий срок.

«Сразу объясню. Намерение заключалось в том, чтобы воспроизвести gif и использовать букву Z, связанную с Zorro и Zwolak. Буква имеет много значений, но одно очень отрицательное. Это было неуместно. Мы удалили сообщение вскоре после его публикации. Это нормально признать свою ошибку и извиниться», — написал Михал в Twitter.

Ранее сообщалось, что ультрас Шахтера эмоционально отреагировали на потенциальное назначение скандального тренера.