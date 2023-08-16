«Не ведем с ним переговоров». Испанский клуб отказался от трансфера чемпиона мира 16 августа, 12:59 Серхио Рамос провел в ПСЖ два сезона (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Севильи, которая сыграет в Суперкубке УЕФА с Манчестер Сити, Хосе Кастро рассказал, что клуб не планирует подписывать Серхио Рамоса.

По словам Кастро, Рамос не подходит Севилье, поэтому испанцы не ведут с ним переговоров.

«Я не знаю, что здесь еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.

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Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда", — сказал Кастро Marca.

Отметим, что Рамос, который стал чемпионом мира с Испанией в 2010 году, был игроком Севильи с 2002 по 2005 год.

Напомним, что испанец покинул ПСЖ по окончании сезона 2022/2023.

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