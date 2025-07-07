Стало известно, каким матчем стартует новый сезон украинской Премьер-лиги и когда сыграют Динамо и Шахтер

7 июля, 18:45
Поделиться:
В стартовом матче сыграют Колос и Кривбасс (Фото: ФК Колос)

В стартовом матче сыграют Колос и Кривбасс (Фото: ФК Колос)

Украинская Премьер-лига (УПЛ) утвердила расписание стартового тура сезона 2025/26.

Читайте также:
«Не одна была». Вратарь рассказал о драках в клубе украинской Премьер-лиги

В матче-открытии сыграют Колос и Кривбасс, сообщает официальный сайт организации.

Поединок состоится 1 августа в 15:30. В этот же день в 18:00 Рух примет новичка УПЛ — Полтаву.

Реклама

Продолжение тура будет в субботу, 2 августа, когда Верес встретится с Динамо (15:30), а Заря сыграет против ЛНЗ (18:00).

Читайте также:
Забил даже Супряга. Динамо разгромило бывший клуб Милевского — видео

В воскресенье, 3 августа, состоится сразу три матча: новичок лиги Кудривка примет Александрию в 13:00, Эпицентр сыграет с Шахтером в 15:30, а день завершится встречей Карпаты — Полесье в 18:00.

Последний матч тура пройдет в понедельник, 4 августа, когда Металлист 1925 сыграет с Оболонью в 18:00.

Ранее украинская Премьер-лига представила календарь нового чемпионата.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол Премьер-лига Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies