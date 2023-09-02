Расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов. Стало известно, когда «горняки» сыграют с Барселоной на Камп Ноу

2 сентября, 11:12
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Горняки сыграют в ЛЧ (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Горняки сыграют в ЛЧ (Фото:ФК Шахтер Донецк)

В четверг, 31 августа, состоялась жеребьевка группового этапа самого престижного клубного турнира Европы, по итогам которой донецкий Шахтер узнал своих соперников.

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«Горняки» попали в группу H, в которой будут соревноваться с Барселоной, Порту и Антверпеном.

Расписание матчей Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов:

Шахтер — Порту, 19 сентября, 22:00

Видео дня

Антверпен — Шахтер, 4 октября, 19:45

Барселона — Шахтер, 25 октября, 19:45

Шахтер — Барселона, 7 ноября, 19:45

Шахтер — Антверпен, 28 ноября, 19:45

Порту — Шахтер, 13 декабря, 22:00

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Ранее сообщалось, что Шахтер будет играть домашние матчи ЛЧ 2023/24 на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Барселона Лига Чемпионов ФК Шахтер Порту

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