Расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов. Стало известно, когда «горняки» сыграют с Барселоной на Камп Ноу 2 сентября, 11:12 Горняки сыграют в ЛЧ (Фото:ФК Шахтер Донецк)

В четверг, 31 августа, состоялась жеребьевка группового этапа самого престижного клубного турнира Европы, по итогам которой донецкий Шахтер узнал своих соперников.

«Горняки» попали в группу H, в которой будут соревноваться с Барселоной, Порту и Антверпеном.

Расписание матчей Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов:

Шахтер — Порту, 19 сентября, 22:00

Видео дня

Антверпен — Шахтер, 4 октября, 19:45

Барселона — Шахтер, 25 октября, 19:45

Шахтер — Барселона, 7 ноября, 19:45

Шахтер — Антверпен, 28 ноября, 19:45

Порту — Шахтер, 13 декабря, 22:00

Ранее сообщалось, что Шахтер будет играть домашние матчи ЛЧ 2023/24 на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге.