«Героям слава!». Украинский комментатор в прямом эфире пожелал оккупантам реального ада войны после убийства пленного ВСУ — видео 7 марта, 16:53 Последними словами украинского военного стал лозунг «Слава Украине!» (Фото:Скриншот из видео WarLife/Telegram)

Футбольный комментатор Игорь Бойко в прямом эфире высказался по поводу расстрела российскими оккупантами украинского военного после выкрика «Слава Украине!».

Бойко вспомнил о героизме украинского военного и зверствах российских оккупантов перед матчем английской Премьер-лиги между Брентфордом и Фулхэмом в эфире телеканала Setanta Sports Ukraine.

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«Героям слава, человече, Героям слава и смерть врагам! Всем врагам, пришедшим в Украину убивать ее сыновей и дочерей.

Все они должны быть уничтожены, все они должны гореть в страшном огне. И не в виртуальном аду, придуманном церковниками, чтобы запугивать пугливых людей, а в настоящем человеческом огне.

И чтобы все их родственники и друзья постоянно испытывали ту невыносимую боль, которую пережил каждый из нас, когда увидел это циничное убийство безымянного Героя Российской Федерацией при поддержке русского народа.

Все они обязаны ответить за свои преступления. Слава Украине и слава Героям!", - начал свой эфир комментатор.

6 марта в Сети появилось видео расстрела российскими оккупантами безоружного украинского военнопленного после того, как он говорит «Слава Украине!».

По предварительным данным, погибшим военным, которого россияне расстреляли, является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

