Самое быстрое удаление: игрок Реала Асенсио вошел в историю межконтинентальных клубных турниров — видео

23 июня, 00:31
Судья показывает красную карточку Асенсио (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Судья показывает красную карточку Асенсио (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Во втором туре клубного чемпионата мира по футболу испанский Реал обыграл мексиканскую Пачуку — 3:1.

Защитник Реала Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте встречи за фол последней надежды.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936864661162307589

Удаление Асенсио стало самым быстрым за всю историю межконтинентальных клубных соревнований — с 1960 года.

Предыдущий антирекорд принадлежал Матеусу Перейре из Аль-Хиляля (Саудовская Аравия), который был удален на 14-й минуте в матче за третье место на КЧМ-2021 против Аль-Ахли (Египет) — 0:4.

Напомним, что на клубном чемпионате мира произошло уникальное событие — судья вошел в историю футбола.

Ранее капитан японского клуба объяснил свое странное поведение перед матчем клубного ЧМ-2025.

