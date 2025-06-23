Во втором туре клубного чемпионата мира по футболу испанский Реал обыграл мексиканскую Пачуку — 3:1.

Защитник Реала Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте встречи за фол последней надежды.

Удаление Асенсио стало самым быстрым за всю историю межконтинентальных клубных соревнований — с 1960 года.

Предыдущий антирекорд принадлежал Матеусу Перейре из Аль-Хиляля (Саудовская Аравия), который был удален на 14-й минуте в матче за третье место на КЧМ-2021 против Аль-Ахли (Египет) — 0:4.

