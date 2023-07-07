Высокая планка: новый тренерский штаб Шахтера озвучил задачу на сезон 7 июля, 10:45 Раймонд Аттевелд (Фото:ФК Шахтер)

Раймонд Аттевелд, первый ассистент главного тренера Шахтера Патрика ван Леувена, рассказал о задачах команды на сезон-2023/24.

Специалист заявил, что клуб сосредоточен на том, чтобы выиграть национальный чемпионат Украины, а также достойно проявить себя в Лиге чемпионов.

«В прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом, и это то, что мы, конечно, хотим повторить. Также было бы хорошо пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

Видео дня

Для нас важно, чтобы футболисты поняли, как мы хотим играть: интенсивность, прессинг, ответственность за каждый матч сезона", — приводит слова тренера официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, по итогу прошлого сезона Шахтер во главе с Йовичевичем выиграл чемпионат Украины, однако он был уволен. На его место пришел нидерландец Патрик ван Леувен.

