Чемпионат Испании. Барселона неожиданно потеряла очки в дебютном матче сезона — видео 14 августа, 00:03 Барселона и Райо Вальекано голов не забили (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона не смогла обыграть Райо Вальекано в матче стартового тура чемпионата Испании сезона-2022/2023.



«Сине-гранатовые» со звездным польским нападающим Робертом Левандовски в составе так и не смогли воплотить игровое преимущество над соперником в забитый мяч. Встреча завершилась без голов.

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В других матчах стартового тура Севилья сенсационно проиграла Осасуне, Сельта и Эспаньол поделили очки, а Вильярреал разгромил Вальядолид.

Результаты матчей:

Осасуна — Севилья 2:1

Голы: Авилья, 9, Орос, 74 (с пен.) — Мир, 11

Сельта — Эспаньол 2:2

Голы: Аспас, 45+2, Пасиенсия, 63 — Экспосито, 72, Хоселу, 90+8 (с пен.)

Вальядолид — Вильярреал 0:3

Голы: Джексон, 49, Баена, 81, 90

Райо Вальекано — Барселона 0:0

Удаление: Бускетс, 90+3 (Барселона)

Сообщалось, что испанская Ла Лига обвинила ПСЖ и Манчестер Сити в нечестной борьбе на трансферном рынке.

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