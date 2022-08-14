Чемпионат Испании. Барселона неожиданно потеряла очки в дебютном матче сезона — видео

14 августа, 00:03
Барселона и Райо Вальекано голов не забили (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона и Райо Вальекано голов не забили (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона не смогла обыграть Райо Вальекано в матче стартового тура чемпионата Испании сезона-2022/2023.

«Сине-гранатовые» со звездным польским нападающим Робертом Левандовски в составе так и не смогли воплотить игровое преимущество над соперником в забитый мяч. Встреча завершилась без голов.

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В других матчах стартового тура Севилья сенсационно проиграла Осасуне, Сельта и Эспаньол поделили очки, а Вильярреал разгромил Вальядолид.

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Результаты матчей:

Осасуна — Севилья 2:1
Голы: Авилья, 9, Орос, 74 (с пен.) — Мир, 11

Сельта — Эспаньол 2:2
Голы: Аспас, 45+2, Пасиенсия, 63 — Экспосито, 72, Хоселу, 90+8 (с пен.)

Вальядолид — Вильярреал 0:3
Голы: Джексон, 49, Баена, 81, 90

Райо Вальекано — Барселона 0:0
Удаление: Бускетс, 90+3 (Барселона)

Сообщалось, что испанская Ла Лига обвинила ПСЖ и Манчестер Сити в нечестной борьбе на трансферном рынке.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ФК Барселона Чемпионат Испании ФК Севилья Примера ФК Сельта Роберт Левандовски Эспаньол Райо Вальекано

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