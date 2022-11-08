Реал в результативном матче впервые проиграл в испанской лиге и оставил Барселону лидером — видео 8 ноября, 00:07 Реал упустил шанс обойти Барселону на вершине турнирной таблицы (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Мадридский Реал на выезде проиграл Райо Вальекано со счетом 2:3 в 13-м туре чемпионата Испании.



Реал пропустил уже на 5-й минуте после результативного удара Комесаньи, однако еще до перерыва сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед — отличились Модрич с пенальти и Милитан.

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Впрочем, уйти на перерыв с преимуществом мадридцам не получилось — на 44-й минуте Гарсия восстановил статус-кво.

Во втором тайме Трехо с пенальти сделал счет 3:2, после чего Реал уже не сумел отыграться.

Реал упустил возможность обойти Барселону на вершине турнирной таблицы, оставшись на втором месте.

Райо Вальекано — Реал 3:2

Голы: Комесанья, 5, Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен) — Модрич, 37 (пен), Милитан, 41

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал сыграет с Ливерпулем.