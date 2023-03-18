Цыганков забил два гола за испанский клуб в ворота команды, чьи фанаты ненавидят Зозулю за проукраинскую позицию — видео

18 марта, 19:56
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Цыганков (слева) оформил дубль в гостевом матче (Фото:ФК Жирона via Facebook)

Цыганков (слева) оформил дубль в гостевом матче (Фото:ФК Жирона via Facebook)

Украинский футболист Виктор Цыганков в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги забил два гола на выезде за Жирону в ворота Райо Вальекано, чьи фанаты абсурдно обвиняли его коллегу-соотечественника Романа Зозулю в нацизме.

Хозяева поля усилиями Паласона открыли счет на 23-й минуте, но по завершении получаса игры украинский полузащитник восстановил равновесие ударом на добивании.

Райо Вальекано снова вышел вперед на 34-й минуте благодаря Трехо, однако точный удар Цыганкова после прострела слева в начале второго тайма позволил Жироне вновь сравнять счет.

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В оставшееся время соперники не смогли отличиться голами — 2:2. Ничья позволила клубу украинца, который забил уже три гола за новую команду, подняться на 11-е место.

Ранее Цыганков отметился голевой передачей за Жирону в третьем поединке кряду.

В декабре 2019 года в конце первого тайма матча испанской Сегунды против Альбасете болельщики Райо Вальекано, которые сорвали переход украинца в 2017 году из-за надуманных обвинений в нацизме, начали скандировать «Роман Зозуля — нацист».

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат Испании Примера Райо Вальекано Виктор Цыганков ФК Жирона

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