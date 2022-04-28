«Кажется, я умею воскресать». Звездный футбольный агент опроверг свою смерть 28 апреля, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Райола является агентом сразу нескольких звездных футболистов (Фото:Мино Райола via Twitter)

Известный футбольный агент Мино Райола опроверг информацию о своей смерти.

Ранее итальянский канал Tg La7 в Twitter сообщил, что 54-летний функционер ушел из жизни после болезни.

Однако позже авторитетный журналист Фабрицио Романо опроверг кончину Райолы, опубликовав комментарий самого агента: «Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: разъяренный, что меня убивают во второй раз за четыре месяца. Кажется, я тоже способен воскресать».

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Райола является агентом сразу нескольких звездных футболистов, самые известные среди которых — Златан Ибрагимович, Поль Погба и Эрлинг Холанд.

В январе текущего года Мино перенес операцию.

Ранее умер единственный в истории шестикратный обладатель Кубка чемпионов — Франсиско Хенто.

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