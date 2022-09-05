РБ Лейпциг — Шахтер. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

5 сентября, 20:05
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Букмекеры слабо верят в шансы Шахтера на успех в матче (Фото:ФК Шахтер)

Букмекеры слабо верят в шансы Шахтера на успех в матче (Фото:ФК Шахтер)

Букмекеры сделали прогнозы на поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Шахтером.

Британская контора William Hill считает, что фаворит — РБ Лейпциг. Его победа соответствует коэффициенту 1,22. Успех Шахтера оценивается в 12,00, ничья — в 6,50.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа РБ Лейпцига 2:0 за 7,00. Чуть менее вероятным они считают его же победу 3:0 за 8,00.

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Наиболее вероятный исход не в пользу РБ Лейпциг — ничья 1:1 за 13,00. Самый вероятный результат в пользу Шахтера — победа 1:0 или 2:1 за 41,00.

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Международная контора Parimatch также отдает предпочтение РБ Лейпцигу — с чуть большим коэффициентом на его успех — 1,23.

При этом она меньше верит в ничью — 6,90, а победа Шахтера оценивается в те же 12,00.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер

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