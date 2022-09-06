РБ Лейпциг — Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 6 сентября, 01:15 Шахтер проводит выездной матч с Лейпцигом (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Шахтером. Начало игры — в в 22:00 по киевскому времени 6 сентября.



Ориентировочные составы:

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол, Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум, Форсберг, Нкунку, Вернер

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Петряк, Траоре, Мудрик

Видео дня

Матч состоится в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

РБ Лейпциг занял 4 место в немецкой Бундеслиге прошлого сезона. Клуб идет на 11 месте в текущем розыгрыше чемпионата Германии с отставанием в семь очков от лидера Фрайбурга.

Команда одержала две победы в последних восьми играх во всех турнирах при четырех поражениях и двух ничьих. За коллектив не сыграют защитник Клостерманн, полузащитник Ольмо и нападающий Поульсен (травмы).

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Шахтер занял 1 место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России. Клуб идет на 2 месте в текущем розыгрыше чемпионата Украины с отставанием в два очка от лидера Зари.

Команда потерпела одно поражение в семи последних поединках во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей. За коллектив не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (повреждение).

Статистика не знает официальных матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: РБ Лейпциг является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,22, то, что выиграет Шахтер, оценивается в 12,00, ничья — в 6,50.

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