26 сентября полузащитник Интер Майами Серхио Бускетс объявил, что повесит бусты на гвоздь в 37 лет . Плей-офф MLS этого сезона станет его последним турниром в карьере.

На странице в Инстаграме легенда Барселоны опубликовал пост, в котором сообщил о своем решении.



«Спасибо всем и футболу за так много. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», — написал Серхио.

В комментариях под постом испанца немало его уже бывших коллег отреагировали на решение Бускетса. Сразу завирусился комментарий Лионеля Месси, с которым он сыграл больше всех в карьере (639 совместных матчей).

«Вместе почти с самого начала и до конца… Это было большой честью наслаждаться твоим футболом, Буси. И у нас еще осталось немного времени», — написал Месси.

Фото: Скриншот

Отметим, что Серхио играл вместе с Месси в составе Барселоны в 2008—2021 годах. Летом 2023-го Бускетс перешел в Интер Майами, где продолжает играть с аргентинцем.

Украинский защитник Сергей Кривцом, который в сезоне 2023/24 успел поиграть в американском клубе с испанцем, также высказался о решении футболиста.

«Легенда, спасибо», — написал Кривцов.

Фото: Скриншот

Решил поддержать непростое решение легенды Барселоны даже бывший капитан Реала Серхио Рамос. Его многолетний соперник на клубном уровне и партнер по сборной написал трогательный текст в Инстаграме.



«Буси, ты — воплощение того, как можно быть исключительным, оставаясь простым человеком. Соперник большую часть времени, партнер во многих других случаях — ты всегда отличался своим классом, видением поля, качеством игры, а также скромностью и искренностью.

Футбол теряет одного из самых ярких опорных полузащитников, с которым мне приходилось играть, но ты уходишь, имея признание и благодарность всех, кто был рядом с тобой, и всех, кто любит этот спорт.

Спасибо за то, что ты был замечательным игроком, партнером и настоящим другом. Желаю всего наилучшего на новом этапе. Большой поклон и объятия, брат", — написал Рамос.

Отметим, что на протяжении своей карьеры Бускетс выступал за Барселону, в составе которой выиграл три Лиги чемпионов, девять раз становился победителем Ла Лиги, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, трижды побеждал в Суперкубке УЕФА и на клубных чемпионатов мира. В составе сборной Испании Бускетс становился чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.

