Лунин публично отреагировал на серьезную травму Куртуа — фото

10 августа, 17:23
Поделиться:
Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)

Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поддержал бельгийского одноклубника, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена, из-за чего пропустит около шести месяцев.

Читайте также:
Трубин оказался не нужным. Финалист Лиги чемпионов подписал голкипера из Баварии

Лунин, который является дублером Тибо, опубликовал пост в Instagram-stories, в котором поддержал партнера по команде.

Видео дня

«Наилучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой», — написал Лунин.

instagram.com/lunin_andrey
Фото: instagram.com/lunin_andrey

Напомним, что Интер заинтересовался украинским голкипером.

Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе в неловкое положение перед потенциальным трансфером.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X