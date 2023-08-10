Лунин публично отреагировал на серьезную травму Куртуа — фото
Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поддержал бельгийского одноклубника, который выбыл на длительный срок из-за травмы.
Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена, из-за чего пропустит около шести месяцев.
Лунин, который является дублером Тибо, опубликовал пост в Instagram-stories, в котором поддержал партнера по команде.
«Наилучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой», — написал Лунин.
Напомним, что Интер заинтересовался украинским голкипером.
Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе в неловкое положение перед потенциальным трансфером.