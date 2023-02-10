Станет ли украинец чемпионом мира? Где и когда смотреть финал Клубного ЧМ Реал — Аль-Хиляль
Лунин (справа) готовится к финалу Клубного чемпионата мира (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче финала Клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу между Реалом, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, и Аль-Хилялем.
Поединок Реал (Испания) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) состоится 11 февраля, в 21:00 по киевскому времени в марокканском Рабате на стадионе Принца Мулая Абделлаха.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20:30.
Что нужно знать про Реал перед матчем:
- выступает на КЧМ как победитель европейской Лиги чемпионов;
- в полуфинале турнира с Луниным в основе обыграл египетский Аль-Ахли;
- потерпел одно поражение в семи последних играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;
- не сыграют защитники Начо (личные причины), Менди, полузащитники Васкес, Азар. Под сомнением участие вратаря Куртуа, защитника Милитао и нападающего Бензема (травмы).
Что нужно знать про Аль-Хиляль перед матчем:
- выступает на КЧМ как победитель азиатской Лиги чемпионов;
- во 2-м раунде турнира обыграл марокканский Видад, в полуфинале — бразильский Фламенго;
- потерпел одно поражение в 11 последних играх во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;
- под сомнением участие нападающего Каррильо (повреждение).
Ориентировочные составы:
Реал: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга — Кроос, Чуамени, Модрич — Вальверде, Родриго, Винисиус
Аль-Хиляль: Аль-Майюф — Абдулхамид, Чан, Аль-Булаихи, Аль-Давсари — Канно, Куэльяр — Марега, Вьетто, Аль-Давсари — Игало