Станет ли украинец чемпионом мира? Где и когда смотреть финал Клубного ЧМ Реал — Аль-Хиляль

10 февраля, 22:47
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Лунин (справа) готовится к финалу Клубного чемпионата мира (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Лунин (справа) готовится к финалу Клубного чемпионата мира (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче финала Клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу между Реалом, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, и Аль-Хилялем.

Поединок Реал (Испания) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) состоится 11 февраля, в 21:00 по киевскому времени в марокканском Рабате на стадионе Принца Мулая Абделлаха.

Видео дня

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20:30.

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Что нужно знать про Реал перед матчем:

  • выступает на КЧМ как победитель европейской Лиги чемпионов;
  • в полуфинале турнира с Луниным в основе обыграл египетский Аль-Ахли;
  • потерпел одно поражение в семи последних играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;
  • не сыграют защитники Начо (личные причины), Менди, полузащитники Васкес, Азар. Под сомнением участие вратаря Куртуа, защитника Милитао и нападающего Бензема (травмы).
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Что нужно знать про Аль-Хиляль перед матчем:

  • выступает на КЧМ как победитель азиатской Лиги чемпионов;
  • во 2-м раунде турнира обыграл марокканский Видад, в полуфинале — бразильский Фламенго;
  • потерпел одно поражение в 11 последних играх во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;
  • под сомнением участие нападающего Каррильо (повреждение).

Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга — Кроос, Чуамени, Модрич — Вальверде, Родриго, Винисиус

Аль-Хиляль: Аль-Майюф — Абдулхамид, Чан, Аль-Булаихи, Аль-Давсари — Канно, Куэльяр — Марега, Вьетто, Аль-Давсари — Игало

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Клубный ЧМ Андрей Лунин

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