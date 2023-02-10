Станет ли украинец чемпионом мира? Где и когда смотреть финал Клубного ЧМ Реал — Аль-Хиляль 10 февраля, 22:47 Лунин (справа) готовится к финалу Клубного чемпионата мира (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче финала Клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу между Реалом, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, и Аль-Хилялем.



Поединок Реал (Испания) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) состоится 11 февраля, в 21:00 по киевскому времени в марокканском Рабате на стадионе Принца Мулая Абделлаха.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20:30.

Что нужно знать про Реал перед матчем:

выступает на КЧМ как победитель европейской Лиги чемпионов;

в полуфинале турнира с Луниным в основе обыграл египетский Аль-Ахли;

потерпел одно поражение в семи последних играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;

не сыграют защитники Начо ( личные причины), Менди, полузащитники Васкес, Азар. Под сомнением участие вратаря Куртуа, защитника Милитао и нападающего Бензема ( травмы).

Что нужно знать про Аль-Хиляль перед матчем:

выступает на КЧМ как победитель азиатской Лиги чемпионов;

во 2-м раунде турнира обыграл марокканский Видад, в полуфинале — бразильский Фламенго;

потерпел одно поражение в 11 последних играх во всех турнирах при семи победах и трех ничьих;

под сомнением участие нападающего Каррильо ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга — Кроос, Чуамени, Модрич — Вальверде, Родриго, Винисиус

Аль-Хиляль: Аль-Майюф — Абдулхамид, Чан, Аль-Булаихи, Аль-Давсари — Канно, Куэльяр — Марега, Вьетто, Аль-Давсари — Игало