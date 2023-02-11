Украинец Лунин станет чемпионом мира? Онлайн-трансляция финала Клубного ЧМ Реал — Аль-Хиляль 11 февраля, 04:40 Лунин защищает ворота Реала (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

НВ следит за ходом финала Клубного чемпионата мира по футболу между Реалом с украинским вратарем Андреем Луниным и Аль-Хилялом. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 11 февраля.



Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга — Кроос, Чуамени, Модрич — Вальверде, Родриго, Винисиус

Аль-Хиляль: Аль-Майюф — Абдулхамид, Чан, Аль-Булаихи, Х. Аль-Давсари — Канно, Куэльяр — Марега, Вьетто, Н. Аль-Давсари — Игало

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Матч состоится в марокканском Рабате на стадионе Принца Мулая Абделлаха. Трансляция матча доступна на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Реал как победитель европейской Лиги чемпионов начал путь с полуфинала турнира, где обыграл египетский Аль-Ахли. Клуб проиграл один раз в семи последних матча во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей.

За команду не сыграют защитники Начо (личные причины), Менди, полузащитники Васкес, Азар. У коллектива под сомнением участие вратаря Куртуа, защитника Милитао и нападающего Бензема (травмы).

Аль-Хиляль как победитель азиатской Лиги чемпионов начал путь со 2-го раунда турнира, где обыграл марокканский Видад, после чего в полуфинале сенсационно победил бразильский Фламенго.

Команда потерпела одно поражение в 11 последних поединках во всех турнирах при семи победах и трех ничьих. У коллектива под сомнением участие нападающего Каррильо (повреждение).

Статистика пока не знает официальных матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реал является фаворитом матча — коэффициент на его победу в основное время равен 1,26, тогда как такой же успех Аль-Хиляля оценивается в 13,00, а ничья в основное время — в 6,10.