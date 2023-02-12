Реал — Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча финала Клубного чемпионата мира
Реал в пятый раз стал чемпионом мира (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
Реал, в составе которого в основе сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, переиграл Аль-Хиляль со счетом 5:3 в финале Клубного чемпионата мира по футболу.
Реал - Аль-Хиляль 5:3
Голы: Винисиус, 13, 69, Вальверде, 18, 57, Бензема, 54 - Марега, 26, Вьетто, 64, 79
Реал: Лунин - Карвахаль (Вальехо, 79), Рюдигер, Алаба, Камавинга - Модрич, Чуамени (Себальос, 62), Кроос - Вальверде, Бензема (Родриго, 62), Винисиус
Аль-Хиляль: Аль-Маюф - Абдулхамид, Су, Аль-Булаиги, Х. Ад-Давсари - Куэльяр, Канно - Каррильо (Мишаэл, 75), Вьетто (Аль-Хамдан, 86), С. Ад-Давсари (Н. Ад-Давсари, 76) — Марега (Игало, 86)