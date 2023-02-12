Реал в пятый раз стал чемпионом мира (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Реал, в составе которого в основе сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, переиграл Аль-Хиляль со счетом 5:3 в финале Клубного чемпионата мира по футболу.

