Заслужил второй шанс: Реал заинтересован в подписании легионера Шахтера

21 июня, 19:00
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Винисиус Тобиас (Фото:instagram.com/vinitobias)

Винисиус Тобиас (Фото:instagram.com/vinitobias)

Мадридский Реал намерен продлить арендное соглашение с защитником донецкого Шахтера Винисиусом Тобиасом.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, испанский гранд рассчитывает на 18-летнего игрока в следующем сезоне.

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Реал хочет арендовать бразильца до лета 2024 года. Клуб заплатит за аренду 500 тысяч евро. Кроме того, у «сливочных» будет опция выкупа игрока за 15 миллионов евро.

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Действующий контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026 года.

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В прошлом сезоне защитник провел 40 игр за молодежную команду Реала, в которых выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что президент Франции намерен лично вмешаться в переговоры звезды ПСЖ и клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

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