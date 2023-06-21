Заслужил второй шанс: Реал заинтересован в подписании легионера Шахтера 21 июня, 19:00 Винисиус Тобиас (Фото:instagram.com/vinitobias)

Мадридский Реал намерен продлить арендное соглашение с защитником донецкого Шахтера Винисиусом Тобиасом.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, испанский гранд рассчитывает на 18-летнего игрока в следующем сезоне.

Реал хочет арендовать бразильца до лета 2024 года. Клуб заплатит за аренду 500 тысяч евро. Кроме того, у «сливочных» будет опция выкупа игрока за 15 миллионов евро.

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Действующий контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне защитник провел 40 игр за молодежную команду Реала, в которых выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что президент Франции намерен лично вмешаться в переговоры звезды ПСЖ и клуба.