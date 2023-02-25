Реал не сумел обыграть Атлетико в большинстве и приблизил Барселону к чемпионству в Испании — видео
Гол 18-летнего Родригеса принес Реалу лишь ничью (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
В испанской Ла Лиге состоялось несколько матчей 23-го тура.
Действующий чемпион, а сейчас вторая команда в таблице, Реал принимал на своем поле Атлетико в рамках мадридского дерби и сыграл вничью 1:1.
Большую часть матча болельщики не видели забитых мячей, а на 64-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления с поля Корреа за отмашку.
Но даже в такой ситуации именно Атлетико вышел вперед, когда после подачи Гризманна со штрафного отличился Хименес.
Хозяева сравняли счет благодаря голу 18-летнего Родригеса, но вырвать победу не смогли. Эта осечка позволяет лидеру Барселоне оторваться на 10 очков от Реала в случае победы над Альмерией 26 февраля.
Результаты матчей 23 тура Ла Лиги:
Реал — Атлетико 1:1
Голы: Родригес, 85 — Хименес, 78
Кадис — Райо Вальекано 1:0
Гол: Гвардиола, 74
Эспаньол — Мальорка 2:1
Голы: Брайтвейт, 22, 51 — Мурики, 41
Турнирная таблица
В прошлом туре Барселона обыграла на своем поле Кадис — 2:0.