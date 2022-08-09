Реал — Айнтрахт. Где и когда смотреть Суперкубок УЕФА

9 августа, 15:36
Реал проведет первый официальный матч в новом сезоне (Фото:Reuters via Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)

Реал проведет первый официальный матч в новом сезоне (Фото:Reuters via Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча за Суперкубок УЕФА между Реалом и Айнтрахтом.

Матч Реал (Испания) — Айнтрахт (Германия) состоится 10 августа в 22:00 по киевскому времени в Хельсинки (Финляндия) на стадионе Олимпийский.

Прямую трансляцию поединка покажет стриминговый сервис MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Как команды получили право сыграть в Суперкубке УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА проводят победители еврокубков предыдущего сезона. Реал выиграл Лигу чемпионов, Айнтрахт — Лигу Европы.

В какой форме соперники

Реал одержал две победы в последних шести матчах (одно поражение), три из которых пришлись на товарищеские встречи. Это будет первый официальный поединок для команды в этом сезоне.

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Айнтрахт не знал поражений девять матчей кряду во всех турнирах, четыре из которых пришлись на товарищеские встречи, до прошлой игры, в которой он уступил Баварии (1:6) в 1-м туре немецкой Бундеслиги.

Какая кадровая ситуация у команд

Реал не имеет существенных кадровых проблем перед матчем.

За Айнтрахт не сыграют защитники Онгюэне и Аурелио Бута.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Н’Дика — Кнауфф, Соу, Роде, Ленц — Камада, Гётце — Борре

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Суперкубок УЕФА

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