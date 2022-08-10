Реал — Айнтрахт. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА 10 августа, 03:03 Букмекеры предсказуемо считают Реал фаворитом матча (Фото:Reuters via USA Today Network)

НВ следит за ходом поединка за Суперкубок УЕФА между испанским Реалом и немецким Айнтрахтом. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 10 августа.



Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Н’Дика — Кнауфф, Соу, Роде, Ленц — Камада, Гётце — Борре

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Матч состоится в Хельсинки (Финляндия) на стадионе Олимпийский. Прямую трансляцию поединка покажет стриминговый телеканал MEGOGO.

Реал выиграл Лигу чемпионов прошлого сезона. Клуб одержал две победы в последних шести матчах (одно поражение) — три пришлись на товарищеские встречи.

Это будет первый официальный поединок для команды в этом сезоне. Коллектив не имеет существенных кадровых проблем перед матчем.

Айнтрахт выиграл Лигу Европы прошлого сезона. Клуб не проигрывал девять матчей кряду во всех турнирах до прошлой игры, четыре пришлись на товарищеские встречи.

В предыдущем поединке команда уступила Баварии (1:6) в 1-м туре немецкой Бундеслиги. За коллектив не сыграют защитники Онгюэне и Аурелио Бута.

Статистика знает один официальный поединок между соперниками, который в финале Кубка чемпионов (нынешней Лиге чемпионов) 1960 года выиграл Реал — 7:3.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реал — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,40, то, что выиграет Айнтрахт, оценивается в 8,00, ничья в основное время — в 4,50.

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