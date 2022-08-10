Реал — Айнтрахт. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

10 августа, 03:03
Букмекеры предсказуемо считают Реал фаворитом матча (Фото:Reuters via USA Today Network)

Букмекеры предсказуемо считают Реал фаворитом матча (Фото:Reuters via USA Today Network)

НВ следит за ходом поединка за Суперкубок УЕФА между испанским Реалом и немецким Айнтрахтом. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 10 августа.

Читайте также:
Реал — Айнтрахт. Где и когда смотреть Суперкубок УЕФА

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Н’Дика — Кнауфф, Соу, Роде, Ленц — Камада, Гётце — Борре

Видео дня

Матч состоится в Хельсинки (Финляндия) на стадионе Олимпийский. Прямую трансляцию поединка покажет стриминговый телеканал MEGOGO.

Реал выиграл Лигу чемпионов прошлого сезона. Клуб одержал две победы в последних шести матчах (одно поражение) — три пришлись на товарищеские встречи.

Читайте также:
Мог парировать и второй 11-метровый удар. Лунин отбил пенальти в товарищеском матче за Реал — видео

Это будет первый официальный поединок для команды в этом сезоне. Коллектив не имеет существенных кадровых проблем перед матчем.

Айнтрахт выиграл Лигу Европы прошлого сезона. Клуб не проигрывал девять матчей кряду во всех турнирах до прошлой игры, четыре пришлись на товарищеские встречи.

Читайте также:
Бавария эффектно разгромила победителя Лиги Европы на старте чемпионата Германии — видео

В предыдущем поединке команда уступила Баварии (1:6) в 1-м туре немецкой Бундеслиги. За коллектив не сыграют защитники Онгюэне и Аурелио Бута.

Статистика знает один официальный поединок между соперниками, который в финале Кубка чемпионов (нынешней Лиге чемпионов) 1960 года выиграл Реал — 7:3.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реал — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,40, то, что выиграет Айнтрахт, оценивается в 8,00, ничья в основное время — в 4,50.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Суперкубок УЕФА

Эксклюзивы НВ

Техника российских оккупантов на линии фронта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Они создают иллюзию» /
Что делают россияне, чтобы отвлечь внимание ВСУ и растянуть украинские резервы — интервью с Ждановым
9 августа, 21:52
События
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Для любой армии — это катастрофа. Что происходит вокруг Херсона?

Главная тема — это что происходит с Херсоном? Где наступление, будет оно или не будет? И если будет, то кто будет наступать? Попробуем разобраться

9 августа, 21:24
Мнения
Наталья Шаповал
Руководитель KSE Institute
Нефтяные доходы: Сможет ли кремль избежать экономических потерь?

Как санкции влияют на экономику РФ

9 августа, 13:41
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X