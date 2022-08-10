Реал — Айнтрахт. Видео онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

10 августа, 20:30
Реал и Айнтрахт борются за первый трофей нового евросезона (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Реал и Айнтрахт борются за первый трофей нового евросезона (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ в режиме онлайн следит за ходом игры за Суперкубок УЕФА между Реалом и Айнтрахтом.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Айнтрахт можно здесь

Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 10 августа.

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Матч состоится в Хельсинки (Финляндия) на стадионе Олимпийский.

Видео дня

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Н’Дика — Кнауфф, Соу, Роде, Ленц — Камада, Гётце — Борре

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Суперкубок УЕФА

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