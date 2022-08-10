Реал — Айнтрахт. Видео онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Реал и Айнтрахт борются за первый трофей нового евросезона (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
НВ в режиме онлайн следит за ходом игры за Суперкубок УЕФА между Реалом и Айнтрахтом.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Айнтрахт можно здесь
Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 10 августа.
Матч состоится в Хельсинки (Финляндия) на стадионе Олимпийский.
Ориентировочные составы:
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус
Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Н’Дика — Кнауфф, Соу, Роде, Ленц — Камада, Гётце — Борре
Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.
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