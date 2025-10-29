Апелляция Реала отклонена. Лунина дисквалифицировали после скандала в Эль-Класико

29 октября, 16:15
Поделиться:
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании отклонил апелляцию мадридского Реала относительно красной карточки, которую украинский вратарь Андрей Лунин получил в матче 10-го тура Ла Лиги против Барселоны (2:1).

Читайте также:
Украинский баскетболист после 12 сезонов в НБА перешел в Реал

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В послематчевом отчете арбитр Сесар Сото Градо отметил, что Лунин эмоционально покинул скамейку запасных и направился к игрокам соперника. В клубе объяснили, что украинец пытался вступиться за одноклубника Винисиуса Жуниора во время конфликта между футболистами обеих команд.

Реклама

Инцидент произошел в компенсированное время после удаления Педри, которое спровоцировало массовую стычку между представителями Реала и Барселоны. Активное участие в ней приняли и запасные, в частности Лунин.

Читайте также:
«Он меня раздражает»: легенда Франции призвал звезду Реала покинуть клуб после скандала в Эль Класико

Несмотря на аргументы мадридцев, комитет признал отчет арбитра достоверным, а предоставленные видеозаписи — такими, которые не опровергают факт нарушения. Нарушение было классифицировано как «незначительное», однако украинец получил дисквалификацию на один матч.

Таким образом, Лунин не сможет сыграть против Валенсии в следующем туре Ла Лиги, который состоится 1 ноября.

Ранее жена Лунина с юмором отреагировала на его удаление во время Эль-Класико.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Реал Мадрид ФК Барселона Футбол Андрей Лунин Примера Ла Ліга Чемпионат Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies