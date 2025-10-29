Апелляция Реала отклонена. Лунина дисквалифицировали после скандала в Эль-Класико

Читайте также: Украинский баскетболист после 12 сезонов в НБА перешел в Реал

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В послематчевом отчете арбитр Сесар Сото Градо отметил, что Лунин эмоционально покинул скамейку запасных и направился к игрокам соперника. В клубе объяснили, что украинец пытался вступиться за одноклубника Винисиуса Жуниора во время конфликта между футболистами обеих команд.

Реклама

Инцидент произошел в компенсированное время после удаления Педри, которое спровоцировало массовую стычку между представителями Реала и Барселоны. Активное участие в ней приняли и запасные, в частности Лунин.

Несмотря на аргументы мадридцев, комитет признал отчет арбитра достоверным, а предоставленные видеозаписи — такими, которые не опровергают факт нарушения. Нарушение было классифицировано как «незначительное», однако украинец получил дисквалификацию на один матч.

Таким образом, Лунин не сможет сыграть против Валенсии в следующем туре Ла Лиги, который состоится 1 ноября.

Ранее жена Лунина с юмором отреагировала на его удаление во время Эль-Класико.