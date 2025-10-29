Апелляция Реала отклонена. Лунина дисквалифицировали после скандала в Эль-Класико
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании отклонил апелляцию мадридского Реала относительно красной карточки, которую украинский вратарь Андрей Лунин получил в матче 10-го тура Ла Лиги против Барселоны (2:1).
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В послематчевом отчете арбитр Сесар Сото Градо отметил, что Лунин эмоционально покинул скамейку запасных и направился к игрокам соперника. В клубе объяснили, что украинец пытался вступиться за одноклубника Винисиуса Жуниора во время конфликта между футболистами обеих команд.
Инцидент произошел в компенсированное время после удаления Педри, которое спровоцировало массовую стычку между представителями Реала и Барселоны. Активное участие в ней приняли и запасные, в частности Лунин.
Несмотря на аргументы мадридцев, комитет признал отчет арбитра достоверным, а предоставленные видеозаписи — такими, которые не опровергают факт нарушения. Нарушение было классифицировано как «незначительное», однако украинец получил дисквалификацию на один матч.
Таким образом, Лунин не сможет сыграть против Валенсии в следующем туре Ла Лиги, который состоится 1 ноября.
