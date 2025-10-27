«От***ись»: звезда Реала хотел покинуть команду во время Эль Класико: известно, что Винисиус сказал в гневе

Винисиус Жуниор устроил словесную перепалку с главным тренером команды Хаби Алонсо во время игры (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Стриминговая платформа DAZN расшифровала разговор вингера Реала Винисиуса Жуниора и главного тренера команды Хаби Алонсо во время матча против Барселоны (2:1).

На 72-й минуте встречи наставник Сливочных провел замену Винисиуса, чем вызвал бурную реакцию бразильца. Возвращаясь на скамейку запасных, 25-летний игрок начал выражать несогласие с решением тренера: «Я? Мистер? Я? От***ись», — заявил Винисиус.

Vinicius is angry he is right

pic.twitter.com/SsVQrLo7fN — 𝖥𝖺𝗌𝗍 𝖦𝗈𝖺𝗅𝗌 (@iF29s) October 26, 2025

В свою очередь, Алонсо призвал его скорее покинуть поле: «Вини, успокойся, черт возьми».

После этого звезда Реала проигнорировал рукопожатие тренера, а проходя мимо, продолжил возмущаться: «Всегда я. Я ухожу из команды. Лучше уйду, я уйду» и направился в раздевалку.

По данным Marca, бразилец действительно хотел покинуть команду во время Эль Класико, но после разговора с тренером вратарей Луисом Льописом решил вернуться на скамейку запасных, где находился до конца игры.

Enhorabuena a Vinicius JR, ha conseguido caer mal a la única afición que le faltaba: la suya pic.twitter.com/Hg6aEZvrxb — 🅿 (@finallyxpablo) October 26, 2025

Отметим, что в сезоне 2025/26 Винисиус провел за Реал 13 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре ассиста.

Ранее тренер Реала отреагировал на скандальное поведение Винисиуса Жуниора в Эль Класико.