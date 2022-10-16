«Круто! Бомба!». Фанаты Реала устроили овацию Лунину на улице после победы над Барселоной — видео
Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Фанаты мадридского Реала устроили овацию украинскому вратарю Андрею Лунину после победы над Барселоной в матче 9-го тура чемпионата Испании.
Видео момента опубликовала в сторис Instagram жена 23-летнего голкипера Анастасия.
В ролике показано, как Лунин на автомобиле покидал стадион Сантьяго Бернабеу.
В это время на улице находилось множество болельщиков, которые затрудняли футболистам выезд.
Когда Андрей начал движение возле фанатов, те устроили ему овацию. Кто-то в машине Лунина прокомментировал происходящее словами: «Класс! Бомба!».
Ранее Реал на последних минутах спасся от поражения Шахтеру в матче 4-го тура Лиги чемпионов.