Реал — Барселона. Где и когда смотреть матч полуфинала Кубка Испании 28 февраля, 20:06 Полтора месяца назад Барселона обыграла Реал в финале Суперкубка Испании (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями первой игры полуфинала Кубка Испании между Реалом и Барселоной.



Поединок Реал — Барселона состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 2 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Что нужно знать про Реал перед матчем:

занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в семь очков от лидера Барселоны;

в предыдущем поединке команд 15 января проиграл Барселоне 1:3 в финале Суперкубка Испании;

не знает поражений шесть последних игр кряду во всех турнирах при победах в первых пяти из них;

не сыграют защитники Менди и Алаба, под вопросом участие нападающего Родриго ( травмы).

Что нужно знать про Барселону перед матчем:

лидирует в чемпионате Испании с отрывом в семь очков от второго в таблице Реала;

в предыдущем поединке команд 15 января победила Реал 3:1 в финале Суперкубка Испании;

проиграла два последних матча кряду после серии из 18 игр без поражений во всех турнирах;

не сыграют полузащитник Педри, нападающие Левандовски, Дембеле, под вопросом участие форварда Фати ( травмы).

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Чуамени, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Барселона: тер Штеген — Роберто, Араухо, Кристенсен, Альба — де Йонг, Бускетс, Кессье — Рафинья, Торрес, Гави