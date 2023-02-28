Реал — Барселона. Где и когда смотреть матч полуфинала Кубка Испании
Полтора месяца назад Барселона обыграла Реал в финале Суперкубка Испании (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)
НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями первой игры полуфинала Кубка Испании между Реалом и Барселоной.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Барселона можно здесь
Поединок Реал — Барселона состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 2 марта в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Реал перед матчем:
- занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в семь очков от лидера Барселоны;
- в предыдущем поединке команд 15 января проиграл Барселоне 1:3 в финале Суперкубка Испании;
- не знает поражений шесть последних игр кряду во всех турнирах при победах в первых пяти из них;
- не сыграют защитники Менди и Алаба, под вопросом участие нападающего Родриго (травмы).
Что нужно знать про Барселону перед матчем:
- лидирует в чемпионате Испании с отрывом в семь очков от второго в таблице Реала;
- в предыдущем поединке команд 15 января победила Реал 3:1 в финале Суперкубка Испании;
- проиграла два последних матча кряду после серии из 18 игр без поражений во всех турнирах;
- не сыграют полузащитник Педри, нападающие Левандовски, Дембеле, под вопросом участие форварда Фати (травмы).
Ориентировочные составы:
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Чуамени, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор
Барселона: тер Штеген — Роберто, Араухо, Кристенсен, Альба — де Йонг, Бускетс, Кессье — Рафинья, Торрес, Гави