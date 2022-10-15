Реал — Барселона. Где и когда смотреть матч испанской Ла Лиги
Реал принимает Барселону на своем поле (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 9-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Барселоной.
Поединок Реал — Барселона состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 октября в 17:15 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 16:45.
Что нужно знать про Реал перед матчем:
- занимает 2 место в Ла Лиге, опережая третий Атлетик на пять очков;;
- не знает поражений в этом сезоне при 12 победах и трех ничьих;
- в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Шахтером в Лиге чемпионов;
- не сыграют основной вратарь Куртуа (вместо него сыграет украинец Лунин) и полузащитник Себальос (травмы).
Что нужно знать про Барселону перед матчем:
- лидирует в Ла Лиге, опережая Реал (по 22 очка) по разнице мячей;
- потерпела одно поражение в пяти последних играх при трех победах и одной ничьей;
- в последнем поединке сыграл вничью 3:3 с Интером в Лиге чемпионов;
- не сможет рассчитывать на защитников Араухо, Кристенсена, Бельерина и нападающего Депая (повреждения).
Ориентировочные составы:
Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Чуамени, Кроос — Вальверде, Бензема, Винисиус
Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Фати
НВ