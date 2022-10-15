Реал — Барселона. Где и когда смотреть матч испанской Ла Лиги

15 октября, 22:38
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Реал принимает Барселону на своем поле (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Реал принимает Барселону на своем поле (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 9-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Барселоной.

Поединок Реал — Барселона состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 октября в 17:15 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 16:45.

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Что нужно знать про Реал перед матчем:

  • занимает 2 место в Ла Лиге, опережая третий Атлетик на пять очков;;
  • не знает поражений в этом сезоне при 12 победах и трех ничьих;
  • в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Шахтером в Лиге чемпионов;
  • не сыграют основной вратарь Куртуа (вместо него сыграет украинец Лунин) и полузащитник Себальос (травмы).
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Что нужно знать про Барселону перед матчем:

  • лидирует в Ла Лиге, опережая Реал (по 22 очка) по разнице мячей;
  • потерпела одно поражение в пяти последних играх при трех победах и одной ничьей;
  • в последнем поединке сыграл вничью 3:3 с Интером в Лиге чемпионов;
  • не сможет рассчитывать на защитников Араухо, Кристенсена, Бельерина и нападающего Депая (повреждения).

Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Чуамени, Кроос — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Фати

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера

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