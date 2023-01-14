Реал — Барселона. Где и когда смотреть матч за Суперкубок Испании
Барселона на три очка опережает Реал в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Susana Vera)
НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями финала Суперкубка Испании между Реалом и Барселоной.
Поединок Реал — Барселона состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда 15 января в 21:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20:30.
Что нужно знать про Реал перед матчем:
- сыграет в Суперкубке Испании как чемпион Испании прошлого сезона;
- занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в три очка от лидера Барселоны;
- потерпел одно поражение в последних пяти играх во всех турнирах при четырех победах;
- не сыграют защитники Васкес, Алаба, полузащитник Чуамени (травмы).
Что нужно знать про Барселону перед матчем:
- сыграет в Суперкубке Испании как вице-чемпион Испании прошлого сезона;
- лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от второго в таблице Реала;
- не проигрывает восемь последних матчей кряду во всех турнирах при семи победах;
- не имеет кадровых потерь перед поединком.
Ориентировочные составы:
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Кроос, Камавинга, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Фати