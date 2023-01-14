Реал — Барселона. Где и когда смотреть матч за Суперкубок Испании

14 января, 21:58
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Барселона на три очка опережает Реал в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Барселона на три очка опережает Реал в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями финала Суперкубка Испании между Реалом и Барселоной.

Поединок Реал — Барселона состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда 15 января в 21:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20:30.

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Что нужно знать про Реал перед матчем:

  • сыграет в Суперкубке Испании как чемпион Испании прошлого сезона;
  • занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в три очка от лидера Барселоны;
  • потерпел одно поражение в последних пяти играх во всех турнирах при четырех победах;
  • не сыграют защитники Васкес, Алаба, полузащитник Чуамени (травмы).
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Что нужно знать про Барселону перед матчем:

  • сыграет в Суперкубке Испании как вице-чемпион Испании прошлого сезона;
  • лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от второго в таблице Реала;
  • не проигрывает восемь последних матчей кряду во всех турнирах при семи победах;
  • не имеет кадровых потерь перед поединком.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Кроос, Камавинга, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Фати

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Суперкубок

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