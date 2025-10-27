«Обсужу это с ним»: тренер Реала отреагировал на скандальное поведение Винисиуса Жуниора в Эль Класико

После игры главный тренер Сливочных Хаби Алонсо рассказал, что чувствует после дебютного успеха в Эль Класико на посту коуча.

«Я очень рад за ребят, им нужно было ощущение, что они выиграли большой матч. Мы очень довольны, энергия на стадионе была невероятной. Связь с людьми очень важна, и я это почувствовал.

Победа в Эль Класико имеет дополнительное значение. Мы знаем, что еще рано и впереди много работы, но мы хотели получить хорошие ощущения, а для будущего нам нужно многое из того, что сделали сегодня против Барселоны. Эта победа очень нужна, чтобы расти и получать положительные ощущения, но не стоит слишком увлекаться. Надо наслаждаться и двигаться дальше", — приводит слова Алонсо Marca.

Также главный тренер Реала отреагировал на поведение звезды команды Винисиуса Жуниора. Бразилец эмоционально выражал свое недовольство, когда Хаби его заменил. Сначала даже ушел в подтрибунное помещение, но затем появился на скамейке запасных Реала.

«Я остаюсь доволен положительными моментами от него. Не хочу потерять фокус от главного, но это вещи, о которых мы еще поговорим. Вини много прибавил, как и остальные игроки. Это заслуженная победа. Она позволит нам восстановить ощущение конкурентной команды в больших матчах. Остальное мы обсудим. В составе есть разные личности, и их нужно понимать. Сейчас будем наслаждаться, а потом, конечно, я обсужу это с ним», — добавил Алонсо.

Отметим, после победы на Барселоной Реал улучшил свое положение в турнирной таблице Ла Лиги.

Фото: flashscore.ua

Кстати, в Эль Класико украинец Лунин получил красную карточку не выходя на поле: как согрешил вратарь Реала.