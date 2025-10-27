Угадал даже авторов голов. Лучший теннисист мира ошеломил точным предсказанием счета Эль Класико

27 октября, 11:24
Карлос Алькарас с детства болеет за Реал (Фото: x.com/goalsside)

Карлос Алькарас с детства болеет за Реал (Фото: x.com/goalsside)

В поединке 10-го тура чемпионата Испании мадридский Реал дома обыграл Барселону со счетом — 2:1.

После игры в Сети активно начали обсуждать прогноз первой ракетки мира Карлоса Алькараса на Эль Класико. Перед матчем испанского теннисиста спросили, с каким результатом завершится принципиальная встреча.

Карлос, который с детства болеет за Реал, ответил, что Сливочные победят со счетом 2:1, а голы за них забьют Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Именно с таким результатом завершилось Эль Класико. Кроме Мбаппе и Беллингема в поединке за Барселону забивал Фермин Лопес. Кстати, на нашем сайте есть видеообзор матча.

Отметим, после победы над Барселоной Реал улучшил свое положение в турнирной таблице Ла Лиги.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, в Эль Класико украинец Лунин получил красную карточку не выходя на поле: как согрешил вратарь Реала.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   ФК Реал Мадрид ФК Барселона теннисист Карлос Алькарас Футбол

