Угадал даже авторов голов. Лучший теннисист мира ошеломил точным предсказанием счета Эль Класико

Карлос Алькарас с детства болеет за Реал (Фото: x.com/goalsside)

В поединке 10-го тура чемпионата Испании мадридский Реал дома обыграл Барселону со счетом — 2:1.

После игры в Сети активно начали обсуждать прогноз первой ракетки мира Карлоса Алькараса на Эль Класико. Перед матчем испанского теннисиста спросили, с каким результатом завершится принципиальная встреча.

Карлос, который с детства болеет за Реал, ответил, что Сливочные победят со счетом 2:1, а голы за них забьют Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.





🚨🚨🎙️| Carlos Alcaraz before the El Clasico:



"Real Madrid will win 2-1 today. Mbappé and Bellingham will score." pic.twitter.com/3frpicSnzK — Goals Side (@goalsside) October 26, 2025

Именно с таким результатом завершилось Эль Класико. Кроме Мбаппе и Беллингема в поединке за Барселону забивал Фермин Лопес. Кстати, на нашем сайте есть видеообзор матча.

Отметим, после победы над Барселоной Реал улучшил свое положение в турнирной таблице Ла Лиги.

Напомним, в Эль Класико украинец Лунин получил красную карточку не выходя на поле: как согрешил вратарь Реала.