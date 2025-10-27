Угадал даже авторов голов. Лучший теннисист мира ошеломил точным предсказанием счета Эль Класико
Карлос Алькарас с детства болеет за Реал (Фото: x.com/goalsside)
В поединке 10-го тура чемпионата Испании мадридский Реал дома обыграл Барселону со счетом — 2:1.
После игры в Сети активно начали обсуждать прогноз первой ракетки мира Карлоса Алькараса на Эль Класико. Перед матчем испанского теннисиста спросили, с каким результатом завершится принципиальная встреча.
Карлос, который с детства болеет за Реал, ответил, что Сливочные победят со счетом 2:1, а голы за них забьют Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Именно с таким результатом завершилось Эль Класико. Кроме Мбаппе и Беллингема в поединке за Барселону забивал Фермин Лопес. Кстати, на нашем сайте есть видеообзор матча.
Отметим, после победы над Барселоной Реал улучшил свое положение в турнирной таблице Ла Лиги.
