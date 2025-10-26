В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Классическое противостояние грандов — Реала и Барселоны.

Игра начнется в 17:15 по киевскому времени. В режиме онлайн мы будем сообщать счет поединка, давать авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен обзор встречи.

Реклама

РЕАЛ — БАРСЕЛОНА — 0:0 (обновляется)

Перед этим туром в турнирной таблице команды идут рядом — Реал на первом месте, за ним Барселона.

Фото: flashscore.ua

В букмекерских конторах фаворит поединка мадридский клуб. Котировки на матч: победа Реала — 1.88, ничья — 4.45, победа Барселоны — 3.60.

Интересный факт, за последние 15 лет только один тренер Реала смог выиграть свое первое Класико — это Зинедин Зидан, при котором мадридцы победили 2:1 в апреле 2016-го. Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес, Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари — им всем не удалось победить в своем дебютном матче против Барсы. Сможет ли Хаби Алонсо?

Ранее тренер Реала спрогнозировал, кем в будущем может стать конкурент Лунина.