Реал — Барселона: онлайн-трансляция матча — видео
Матч пройдет в Мадриде (Фото: REUTERS/Albert Gea)
В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Классическое противостояние грандов — Реала и Барселоны.
Игра начнется в 17:15 по киевскому времени. В режиме онлайн мы будем сообщать счет поединка, давать авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен обзор встречи.
РЕАЛ — БАРСЕЛОНА — 0:0 (обновляется)
Перед этим туром в турнирной таблице команды идут рядом — Реал на первом месте, за ним Барселона.
В букмекерских конторах фаворит поединка мадридский клуб. Котировки на матч: победа Реала — 1.88, ничья — 4.45, победа Барселоны — 3.60.
Интересный факт, за последние 15 лет только один тренер Реала смог выиграть свое первое Класико — это Зинедин Зидан, при котором мадридцы победили 2:1 в апреле 2016-го. Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес, Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари — им всем не удалось победить в своем дебютном матче против Барсы. Сможет ли Хаби Алонсо?
Ранее тренер Реала спрогнозировал, кем в будущем может стать конкурент Лунина.