В воскресенье, 26 октября, в рамках десятого тура чемпионата Испании Реал сыграет с Барселоной.

Центральный защитник Монтеррея Серхио Рамос поделился мыслями по поводу Эль-Класико.

Легендарный испанец считает, что Килиан Мбаппе способен решить судьбу встречи.

«Вы прекрасно знаете, что я — мадридист до смерти, и я надеюсь, что Реал победит, а мой брат Кики (Килиан Мбаппе — прим.) проведет хороший матч.

Я его замотивирую. Мы часто общаемся, он на высочайшем уровне. Надеюсь, он проведет отличную игру, и три очка останутся дома", — приводит слова Рамоса Goal.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 игр за Реал, в которых забил 16 голов и сделал две голевые передачи.

Матч Реал — Барселона начнется в 17:15 по киевскому времени.

