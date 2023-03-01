Реал — Барселона. Онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Испании 1 марта, 02:39 Букмекеры называют Реал фаворитом матча (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

НВ следит за ходом первой игры полуфинала Кубка Испании между Реалом и Барселоной. Начало — в 22:00 по киевскому времени 2 марта.



Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Чуамени, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Барселона: тер Штеген — Роберто, Араухо, Кристенсен, Альба — де Йонг, Бускетс, Кессье — Рафинья, Торрес, Гави

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Поединок пройдет в в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Реал занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в семь очков от лидера Барселоны. В предыдущем поединке соперников 15 января команда проиграла Барселоне 1:3 в финале Суперкубка Испании.

Клуб не знает поражений шесть последних игр кряду во всех турнирах при победах в первых пяти из них. За коллектив не сыграют защитники Менди и Алаба, под вопросом участие нападающего Родриго (травмы).

Барселона лидирует в чемпионате Испании с отрывом в семь очков от второго в таблице Реала. В предыдущем поединке соперников 15 января команда победила Реал 3:1 в финале Суперкубка Испании.

Клуб проиграл два последних матча кряду после серии из 18 игр без поражений во всех турнирах. За коллектив не сыграют полузащитник Педри, нападающие Левандовски, Дембеле, под вопросом участие форварда Фати (травмы).

Статистика знает 210 официальных поединков между соперниками. 89 раз выиграл Реал, 81 — Барселона. 40 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реал — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,95, то, что выиграет Барселона оценивается в 3,70, ничья — в 3,60.