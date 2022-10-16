Реал — Барселона. Онлайн-трансляция матча испанской Ла Лиги 16 октября, 02:30 Реал и Барселона борются за лидерство в Ла Лиге (Фото:REUTERS/Albert Gea)

НВ следит за ходом игры 9-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Барселоной. Начало — в 17:15 по киевскому времени сегодня, 16 октября.



Ориентировочные составы:

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Чуамени, Кроос — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Фати

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Матч состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Реал занимает 2 место в Ла Лиге, опережая третий Атлетико на три очка. Команда не знает поражений во всех турнирах в этом сезоне при 12 победах и трех ничьих.

Клуб в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Шахтером в Лиге чемпионов. За коллектив не сыграют основной вратарь Куртуа (вместо него сыграет украинец Лунин) и полузащитник Себальос (травмы).

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Барселона лидирует в Ла Лиге, опережая Реал (по 22 очка) по разнице мячей. Команда потерпела одно поражение в пяти последних играх во всех турнирах при трех победах и одной ничьей.

Клуб в последнем поединке сыграл вничью 3:3 с Интером в Лиге чемпионов. Коллектив не сможет рассчитывать на защитников Араухо, Кристенсена, Бельерина и нападающего Депая (повреждения).

Статистика знает 208 официальных матчей между командами. Реал победил 88 раз, Динамо — 80. Еще 40 поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реал является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,25, то, что выиграет Барселона, оценивается в 3,00, ничья — в 3,50.