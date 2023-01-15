Реал — Барселона. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок Испании

15 января, 10:50
Поделиться:
Букмекеры считают Барселону фаворитом матча (Фото:USA TODAY SPORTS via Reuters)

Букмекеры считают Барселону фаворитом матча (Фото:USA TODAY SPORTS via Reuters)

НВ следит за ходом игры финала Суперкубка Испании между Реалом и Барселоной. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 15 января.

Читайте также:
Реал — Барселона. Где и когда смотреть матч за Суперкубок Испании

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Кроос, Камавинга, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Фати

Видео дня

Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Читайте также:
Экс-звезда Реала завершил карьеру в 33 года

Реал сыграет в Суперкубке Испании как чемпион Испании прошлого сезона. Команда занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в три очка от лидера Барселоны.

Клуб потерпел одно поражение в последних пяти матчах во всех турнирах при четырех победах. За коллектив не сыграют защитники Васкес и Алаба, а также полузащитник Чуамени (травмы).

Читайте также:
Чемпионат Испании. Барселона обыграла Атлетико и оторвалась от Реала, Севилья покинула зону вылета — видео

Барселона сыграет в Суперкубке Испании как вице-чемпион Испании прошлого сезона. Команда лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от второго в таблице Реала.

Клуб не проигрывает восемь последних матчей кряду во всех турнирах при семи победах. Коллектив не имеет кадровых потерь перед поединком.

Статистика знает 209 официальных поединков между соперниками. 89 раз выиграл Реал, 80 — Барселона. 40 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона — фаворит матча. Коэффициент на ее победу равен 2,37, то, что выиграет Реал оценивается в 2,80, ничья в основное время — в 3,50.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Суперкубок

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X