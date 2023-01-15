Реал — Барселона. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок Испании 15 января, 10:50 Букмекеры считают Барселону фаворитом матча (Фото:USA TODAY SPORTS via Reuters)

НВ следит за ходом игры финала Суперкубка Испании между Реалом и Барселоной. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 15 января.



Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Кроос, Камавинга, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Фати

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Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Реал сыграет в Суперкубке Испании как чемпион Испании прошлого сезона. Команда занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в три очка от лидера Барселоны.

Клуб потерпел одно поражение в последних пяти матчах во всех турнирах при четырех победах. За коллектив не сыграют защитники Васкес и Алаба, а также полузащитник Чуамени (травмы).

Барселона сыграет в Суперкубке Испании как вице-чемпион Испании прошлого сезона. Команда лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от второго в таблице Реала.

Клуб не проигрывает восемь последних матчей кряду во всех турнирах при семи победах. Коллектив не имеет кадровых потерь перед поединком.

Статистика знает 209 официальных поединков между соперниками. 89 раз выиграл Реал, 80 — Барселона. 40 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона — фаворит матча. Коэффициент на ее победу равен 2,37, то, что выиграет Реал оценивается в 2,80, ничья в основное время — в 3,50.