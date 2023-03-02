Реал — Барселона. Видео онлайн-трансляция матча Кубка Испании

2 марта, 21:50
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Реал принимает Барселону в первом матче полуфинала Кубка Испании (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Реал принимает Барселону в первом матче полуфинала Кубка Испании (Фото:REUTERS/Juan Medina)

NV в режиме онлайн публикует главные видеомоменты первой игры полуфинала Кубка Испании между Реалом и Барселоной.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Барселона можно здесь

Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 2 марта. Поединок проходит в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Видео дня

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Стартовые составы:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Камавинга, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде — де Йонг, Бускетс, Кессье — Рафинья, Торрес, Гави

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Кубок Испании

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