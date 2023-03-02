Реал — Барселона. Видео онлайн-трансляция матча Кубка Испании
Реал принимает Барселону в первом матче полуфинала Кубка Испании (Фото:REUTERS/Juan Medina)
NV в режиме онлайн публикует главные видеомоменты первой игры полуфинала Кубка Испании между Реалом и Барселоной.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Барселона можно здесь
Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 2 марта. Поединок проходит в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Стартовые составы:
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Камавинга, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде — де Йонг, Бускетс, Кессье — Рафинья, Торрес, Гави
Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.