Фанат Реала умер после нереализованного пенальти Мбаппе в ворота Барселоны

Во время матча 10 тура чемпионата Испании Реал — Барселона (2:1) на стадионе Сантьяго Бернабеу умер фанат мадридского клуба — израильтянин Игаль Бродкин.

Об этом сообщает Cope.

По информации источника, мужчина внезапно потерял сознание в момент, когда нападающий Реала Килиан Мбаппе не реализовал пенальти на 52-й минуте. Этот удар мог сделать счет 3:1 в пользу Реала.

Очевидцы начали сигнализировать об инциденте, а голкипер мадридцев Тибо Куртуа обратился к арбитру, однако игру не остановили.

Медики оперативно оказали помощь прямо на трибунах, а затем перевезли пострадавшего в больницу Ла-Пас. К сожалению, спасти жизнь болельщика не удалось.

«Мой отец был фанатом мадридского Реала до глубины души. Он передал свою страсть к клубу всей семье, мы были неразлучны на каждом матче», — цитирует издание сына Игаля Бродкина.

