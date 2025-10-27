Будет апелляция. В Реале отреагировали на удаление Лунина в скандальном Эль Класико

Андрей Лунин получил красную карточку в матче против Барселоны, хоть и не выходил на поле (Фото: ФК Реал)

Матч 10-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной (2:1) завершился массовой стычкой, в которой активное участие принимал и украинский вратарь Андрей Лунин.

После финального свистка на поле дело едва не дошло до драки между игроками обеих команд. В итоге Андрей Лунин, который был запасным вратарем в этом матче, получил от главного рефери встречи красную карточку. Причина в том, что украинец «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».

По данным The Athletic, ссылаясь на анонимные источники в Реале, утверждает, что в клубе не поняли причины удаления Лунина и подадут апелляцию. Другой источник, который присутствовал во время драки, сообщил, что Андрей увидел, как вся скамейка запасных Барселоны направляется к Винисиусу Жуниору, и стал перед бразильцем, чтобы защитить его.

lunin do not play abt vini at all pic.twitter.com/39l7SBfF1h — rose (@mimidynamightt) October 26, 2025

Отметим, что благодаря победе Реал закрепил лидерство в турнирной таблице Ла Лиге, оторвавшись от каталонцев на 5 очков.

Интересно, что теперь Лунин должен пропустить следующую встречу, хотя в этом сезоне он еще не провел за мадридцев ни одного матча. Последний раз в официальной игре Андрей выходил на футбольное поле в составе Королевского клуб 24 мая — в поединке Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0).

В прошлом году украинец продлил контракт со Сливочными до 2030-го. Андрей Лунин в клубном сезоне 2024/2025 провел 12 игр, пропустив 19 голов и сыграл 4 «сухих» матчей.

Ранее жена Лунина с юмором отреагировала на удаление возлюбленного во время Эль Класико.