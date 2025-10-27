«Вам повезло, что ему 18 лет»: отец Ямаля отреагировал на поражение Барселоны от Реала — фото
Ламин Ямаль со своим отцом Муниром Насрауи (Фото: instagram.com/hustle_hard304)
Мунир Насрауи, отец вингера Барселоны Ламина Ямаля, стал на защиту своего сына после поражения каталонцев в Эль Класико (1:2).
На свои странице в Инстаграме Насрауи иронично отреагировал на успех команды Хаби Алонсо в Мадриде.
«Вам повезло, что ему только 18 лет. Увидимся в Барселоне», — написал Мунир.
Кстати, Эль Класико завершилось массовой стычкой между командами. В частности, случилась словесная перепалка между Ламином Ямалем и некоторыми футболистами Реала.
В конфликте также участвовал украинский голкипер Андрей Лунин, который даже получил красную карточку за то, что он «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».
Недавно жена Лунина с юмором отреагировала на удаление возлюбленного во время Эль Класико.