Два гранда европейского футбола встретятся 5 июля в Ист-Ратерфорде. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд клубного ЧМ-2025 можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

Групповой этап Реал начал с ничьи с Аль-Хилялем (1:1), затем обыграл Пачуку (3:1) и Зальцбург (3:0).

В 1/8 финала Реал минимально выиграл у Ювентуса — 1:0.

Боруссия на старте турнира сыграла вничью с Флуминенсе (0:0), потом выиграла у Мамелоди Сандаунс (4:3) и Ульсана (1:0).

В 1/8 финала Боруссия обыграла Монтеррей — 2:1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа Реала — 1.61, ничья — 4.40, победа Боруссии — 5.20.

Проход в полуфинал: Реал — 1.30, Боруссия — 3.75.