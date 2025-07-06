Три гола после 90-й минуты. Реал в ярком матче пробился в полуфинал клубного ЧМ-2025 — видео
Гол Мбаппе (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
На клубном чемпионате мира по футболу определился последний полуфиналист. Им стал мадридский Реал, который обыграл дортмундскую Боруссию.
Уже к середине первого тайма мадридцы сделали себе комфортный задел. Два провала в центре защиты Дортмунда реализовали Гонсало Гарсия и Фран Гарсия.
Интригу вернул лишь ближе к финальному свистку Баер, который подхватил мяч после выноса Рюдигера и вогнал в нижний угол ворот.
Тут же Реал снова забил, Мбаппе выиграл позицию на дальней штанге и вколотил мяч в пустой угол.
Но снова Боруссия получила шанс. На 90+6-й минуте Хейсен получил прямую красную карточку за фол в собственной штрафной. Гирасси реализовал пенальти, но дортмундцам не хватило времени, чтобы перевести встречу в овертайм.
Реал — Боруссия Д — 3:2
Голы: Г. Гарсия, 10, Ф. Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 — Баер, 90+3, Гирасси, 90+8 (пен.)
Теперь в полуфинале клубного ЧМ-2025 Реал сыграет с ПСЖ, который обыграл Баварию.