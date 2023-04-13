«Лучший, чем любой игрок Челси». Тренер Реала поразил болельщиков, технично обработав мяч во время матча Лиги чемпионов — видео

13 апреля, 11:07
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Анчелотти продемонстрировал филигранную технику (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Анчелотти продемонстрировал филигранную технику (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Главный тренер Реала Карло Анчелотти продемонстрировал свое мастерство во время первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против Челси (2:0).

В одном из эпизодов игры мяч вылетел за пределы поля, где его подхватил Анчелотти, сообщает The Sun.

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Итальянский тренер в начищенных туфлях принял мяч и начал его технично набивать, держа одну руку в кармане, чем удивил болельщиков, которые засыпали наставника комплиментами.

Видео дня

https://twitter.com/emctear/status/1646332870422589440

«В свои 63 года Карло Анчелотти все еще лучший футболист, чем любой игрок Челси», «Летом Челси может подписать его как плеймейкера», — отреагировали болельщики в Twitter.

Ранее сообщалось, что футболист Ливерпуля Александер-Арнольд элегантным финтом пошил в дураках Зинченко в голевой атаке.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид Карло Анчелотти

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