«Лучший, чем любой игрок Челси». Тренер Реала поразил болельщиков, технично обработав мяч во время матча Лиги чемпионов — видео 13 апреля, 11:07 Анчелотти продемонстрировал филигранную технику (Фото:REUTERS/Albert Gea)

В одном из эпизодов игры мяч вылетел за пределы поля, где его подхватил Анчелотти, сообщает The Sun.

Итальянский тренер в начищенных туфлях принял мяч и начал его технично набивать, держа одну руку в кармане, чем удивил болельщиков, которые засыпали наставника комплиментами.

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«В свои 63 года Карло Анчелотти все еще лучший футболист, чем любой игрок Челси», «Летом Челси может подписать его как плеймейкера», — отреагировали болельщики в Twitter.



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